Партия Виктора Орбана покинула фракцию консерваторов в Европарламенте

12 депутатов партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" выходят из состава фракции консервативной Европейской Народной партии (ЕНП), крупнейшей в Европарламенте.

Об этом председатель ФИДЕС, премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил главе фракции ЕНП Манфреду Веберу (Manfred Weber) в письме, которое в своем микроблоге в Twitter в среду, 3 марта, опубликовала зампредседателя ФИДЕС Каталин Новак, передает DW.

28 февраля Орбан направил Веберу письмо с предупреждением о том, что ФИДЕС покинет фракцию европейских консерваторов, если та примет изменения в регламент, позволяющие приостановить членство ее депутатов в ЕНП. Позднее фракция в ходе видео-заседания большинством голосов приняла эти изменения. Ожидалось, что вскоре последует голосование по возможному временному лишению членства ФИДЕС.

Председатель группы немецких депутатов от блока ХДС/ХСС в ЕНП Даниэль Каспари (Daniel Caspary) в интервью агентству Reuters пояснил, что при изменении регламента речь шла не об исключении ФИДЕС, а именно о приостановке ее членства. Он также выразил надежду на переговоры с Орбаном о возобновлении сотрудничества.

Партия Орбана давно находится под огнем критики в Европарламенте. В марте 2019 года ЕНП временно лишила венгерских депутатов членства из-за рекламной кампании, направленной против Жан-Клода Юнкера, возглавлявшего тогда Еврокомиссию, и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерского гражданство. Позднее евродепутаты выступили за меры против ФИДЕС, обвинив власти Венгрии в злоупотреблении режимом ЧП, введенным на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2.