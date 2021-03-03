Тихановская обсудила с президентом Финляндии кризис в Беларуси

Светлана Тихановская обсудила с президентом Финляндии Саули Ниинистё политический кризис в Беларуси и возможности международного посредничества в его урегулировании.

"В Хельсинки Светлана Тихановская впервые встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Они обсудили продолжающийся кризис в Беларуси и потенциальные переговоры при международном посредничестве на площадке ОБСЕ - с возможным участием других государственных институций", - сообщила пресс-служба Тихановской в среду, 3 марта.

Согласно сообщению, Тихановская на переговорах, прошедших накануне, подчеркнула, что участники протестов в Беларуси добиваются проведения уже в нынешнем году новых свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.

Светлана Тихановская также обсудила с Ниинистё "будущее отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество", при этом президент Финляндии "выразил поддержку Тихановской в поиске решения кризиса через переговоры", передает DW.

Тихановская находится в Финляндии с визитом 1- 4 марта. В ее графике также встречи с премьер-министром этой страны Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими членами правительства, а также с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.