ВОЗ заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе, указвает на признаки новой волны коронавируса.

"После спада в начале февраля заболеваемости COVID-19 наблюдаются тревожные признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах", - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге.

Он отметил, что четыре из десяти стран с наиболее высоким числом инфицированных, выявленных за последние 24 часа, расположены в европейском регионе.

На этом фоне, премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Еврокомиссии в неспособности обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами.

"Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", - заявил он в интервью изданию Bild, вышедшему в среду, 3 марта, комментируя решение закупить вакцину у России.

По его словам, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной.

"Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", - подчеркнул Орбан. Он отметил, что такие страны как Великобритания, США, Израиль, Сербия далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами, поэтому он ищет "вакцины там, где они есть, в том числе в России и в Китае".