Лидер ОГП арестован на 15 суток

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов был арестован в минувший понедельник и доставлен в изолятор на Окрестина, сообщила пресс-служба Координационного совета.

Козлов был приговорен к 15 суткам административного ареста 18 февраля по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Власти наказали лидера ОГП за его трехкратный отказ дать подписку о неразглашении в рамках допросов по делу о Координационном совете. Политик также отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на статью 27 Конституции РБ.