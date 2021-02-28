Последнее обновление: 28.02.2021 14:49

Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море из-за коронавируса

Болгария не будет участвовать в учениях НАТО в Черном море, об этом страна уведомила альянс и Генштаб Румынии.

Причиной отказа стало обнаружение на двух кораблях ВМС республики случаев заражения коронавирусом, передает РБК со ссылкой на болгарские медиа.

27 февраля в Черном море начались учения НАТО «Посейдон 21» под командованием Румынии. Всего в маневрах на море, суше и в воздухе должны были задействовать семь стран: кроме Румынии и Болгарии это Франция, Греция, Испания, США и Турция. Они продлятся по 6 марта.

В ходе учений военные, в частности должны отработать борьбу с подводными угрозами, в частности выявление и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств, с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника.



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