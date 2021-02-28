Власти Чехии ограничили передвижение жителей страны районами проживания

Правительство Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с связи с коронавирусной инфекцией с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания.

Это решение было принято на заседании правительства страны, передает РБК со ссылкой на телеканал ČT24.

Исключения можно сделать для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими. Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, нужно иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, например, справку с места работы, сообщается на сайте МВД Чехии. Также граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым должны покинуть район.

Помимо этого, власти Чехии ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного района, если речь не идет о помощи больным или инвалидам.

Чехия разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.

Ранее власти Чехии обязали граждан носить респираторы или надевать сразу две медицинские маски в общественных местах. Дети теперь должны носить только хирургические, а не самодельные маски, но респиратор для них необязателен. Чешский Минздрав обосновал новые требования ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.