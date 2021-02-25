Последнее обновление: 25.02.2021 13:32

Свидетеля убийства Шутова приговорили к 10 годам усиленного режима

Суд в Бресте 25 февраля вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.

Суд признал Шутова и Кордюкова виновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима, передает tut.by. Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Оба потерпевших военнослужащих сил специальных операций, на которых, по версии обвинения, напали брестчане, ранее отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Потерпевший капитан сил специальных операций Роман Гаврилов в ходе суда признался, что застрелил Шутова.

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