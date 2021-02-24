Суд в Германии вынес беспрецедентное решение о пытках в Сирии

Суд в немецком Кобленце приговорил бывшего сотрудника сирийской тайной полиции к 4,5 годам лишения свободы за соучастие в преступлениях против человечности у себя на родине.

Бывший агент сирийской секретной службы Эйад А. был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве преступлениям против человечности.

44-летнего мужчину обвиняли в том, что он совершал облавы на людей после антиправительственных демонстраций в сирийском городе Дума в 2011 году и доставлял их в центр заключения, где их пытали.

Прокуроры утверждали, что человек доставил не менее 30 антиправительственных протестующих в тайную тюрьму вблизи Дамаска, известную как Аль-Хатиб, для пыток в 2011 году.

Прокуроры требовали приговорить его к пяти с половиной годам лишения свободы. Защита ходатайствовала об оправдании, аргументируя свою позицию тем, что обвиняемого могли убить, если бы он не выполнил приказы.

Защита также заявила, что хотя Эйад А. помогал задерживать людей, он в конце концов не выполнил приказ своего начальника расстреливать их.

Эйад А. дезертировал в 2012 году и через год бежал из Сирии. Проведя некоторое время в Турции и Греции, он прибыл в Германию в 2018 году, где его узнали вероятные жертвы, некоторые из них приехали в Германию как беженцы.

Он был арестован в 2019 году вместе с более высокопоставленным бывшим сирийским чиновником Анваром Г., который также находится под следствием в Кобленце.

Приговор в городе Кобленц на западе Германии знаменует собой первый случай, когда суд за пределами Сирии вынес решение по поводу пыток, применяемых режимом президента Сирии Башара Асада.

Правозащитники надеются, что это решение создаст прецедент для других дел.

При возбуждении дела немецкие прокуроры ссылались на принцип универсальной юрисдикции в международном праве, который позволяет в других странах привлекать к ответственности в судебном порядке за военные преступления, совершенные иностранцами.