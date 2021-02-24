Wintershall Dea больше не планирует предоставлять финансирование «Северному потоку-2»

Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток- 2», вложив 730 млн евро. Дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал 2020 г. и в целом за год.

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», - сообщается в отчете, который цитирует ТАСС.

Wintershall Dea считает, что ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации проекта строительства «Северного потока - 2» и прогнозирует «агрессивный подход к исполнителям проекта». В качестве примера отмечает наложение санкций на трубоукладочное судно «Фортуна», которое в настоящее время ведет прокладку участка «Северного потока - 2» в территориальных водах Дании.

В настоящее время «Фортуна» попала под рестрикции, введенные соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», что означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня. А 22 февраля стало известно, что «Фортуна» и компания-собственник судна «КВТ-Рус» также вносятся в санкционный список в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин США не приводит.

В конце ноября прошлого года ряд европейских инвесторов сообщил ТАСС о завершении финансирования проекта «Северный поток - 2», в том числе и Wintershall Dea.

Ранее сообщалось, что все партнеры «Газпрома» по проекту обязалась предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в 9,5 млрд евро. Каждая компания должна была выделить до 950 млн евро.