Кремль: Путин и Лукашенко обсуждали восстановление экономического взаимодействия

Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали расширение и совершенствование взаимодействия РФ и РБ по линии экономических ведомств.

"Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу в Сочи.

"…говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. С этой целью в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств", - добавил Песков.