Последнее обновление: 19.02.2021 15:29

СК РБ не будет возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского.

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дел по факту убийства Александра Тарайковского.

По словам главы Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, в своей смерти Тарайковский виноват сам. Рассказанная им версия событий противоречит видео с места событий, которые разобрало по полочкам и просмотрело уже полпланеты.

«Следствием установлено, что примерно в 23 часа 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро Пушкинская гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону», - пишет БелТА, цитируя Носкевича.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», - продолжил Носкевич.

«В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - заключил Носкевич.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству…



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