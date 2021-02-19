Совет ООН близок к расследованию нарушений прав человека в Беларуси

В скором времени Совет ООН по правам человека поднимет вопрос о создании механизма для расследования нарушений прав человека в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской по итогам выступления Светланы на онлайн-встрече, приуроченной к 46 сессии Совета по правам человека ООН.

В своем приветственном слове Тихановская рассказала о критической ситуации с правами человека в стране, отметив, что почти все права, изложенные во Всемирной декларации прав человека, нарушены действующим режимом.

«У Беларуси есть обязательства по международному праву в области прав человека, но страна годами игнорировала рекомендации Совета по правам человека ООН и Верховного комиссара», - заявила Тихановская.

В мероприятии также участвовали спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, представитель Human Rights House Foundation Мэттью Джонс, делегации стран ООН, включая США и Великобританию, а также беларусские журналисты и правозащитники.

«Количество жалоб, которые направили беларусы в Совет по правам человека ООН, сейчас самое большое среди всех других стран ООН. Но власти остаются глухими к любым призывам мировой общественности. Беларусь может превратиться в огромный концлагерь, изолированный от всего мира, если ничего не предпринять», - заявила в свою очередь спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.