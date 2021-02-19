США ввели санкции против 43 граждан Беларуси за давление на журналистов и правозащитников

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", а также обыски у журналистов и правозащитников.

Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте Госдепартамента, передает DW.

Имена попавших под санкции не названы, но уточняется, что речь идет о "высокопоставленных официальных лицах в сфере юстиции, руководителях правоохранительных органов, и рядовых сотрудниках, задерживавших и применявших насилие к мирным демонстрантам, судьях и прокурорах, участвовавших в назначении тюремных сроков мирным протестующим и журналистам, а также руководителях в сфере образования, угрожавших студентам за участие в мирных протестах".

Этим людям прежде всего запрещается въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", - добавил он.

18 февраля суд в Минске приговорил двух сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам колонии якобы за "организацию и подготовку", либо "активное участие" в действиях, "грубо нарушающих общественный порядок". Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

16 февраля по всей Беларуси была проведена серия обысков как минимум у 25 журналистов и правозащитников. Следственный комитет Беларуси объяснил обыски намерением "установить обстоятельства финансирования протестной деятельности". Действия белорусских силовиков вызвали жесткую критику в Евросоюзе.