Восемь стран ЕС и Норвегия возобновили контроль на внутренних границах

В Европейской Комиссии объявили перечень стран Евросоюза, которые ввели контроль на внутренних границах для сдерживания пандемии COVID-19. Такая информация была озвучена в Брюсселе на техническом экспертном уровне накануне заседания коллегии Еврокомиссии, которая завтра рассмотрит вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса и с процессом вакцинации в странах Евросоюза.

«По имеющейся информации, пограничный контроль в контексте COVID-19 возобновили Бельгия, Германия, Чехия, Дания, Венгрия, Австрия, Португалия и Испания, а также Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону... Действительно, страны-члены могут ограничивать движение людей по причинам здравоохранения, но такие мероприятия всегда должны быть пропорциональными и недискриминационными, иметь как можно меньшее влияние на свободу движения. Именно на это Еврокомиссия обращает первоочередное внимание при проведении мониторинга текущей ситуации», - отметил эксперт, близкий к Еврокомиссии.

По информации эксперта, введенные ограничения на путешествия различаются для каждой страны и имеют свои особенности.

Например, Бельгия полностью запретила «несущественные» путешествия, то есть не связанные с профессиональной или острой необходимостью не только в стране, но и выезд за ее пределы, даже поездки в страны и регионы «зеленой» зоны. Это создает неудобства для всех резидентов страны, но одновременно является предохранителем не только для ввоза в страну новых штаммов коронавируса, но сохраняет от завоза бельгийской инфекции те страны, где уровень заболеваемости ниже, чем в Бельгии.

В Германии такие мероприятия имеют скорее региональное измерение. Например, текущие ограничения относительно поездок в регион Тироль объясняются тем, что именно в этом регионе обнаружено большое количество заболеваний, вызванных новыми, более агрессивными разновидностями коронавируса.

«Мы все должны понимать, что ситуация очень серьезная. Если мы посмотрим на карту Европы, созданную ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - ред.), мы увидим цветовую гамму от красного то темно-красного цвета. В такой ситуации от всех нас требуется солидарность и терпение. Еврокомиссия в этом контексте принимает все необходимые меры вместе со странами-членами, чтобы как можно быстрее обеспечить население вакцинами и убедиться, что все люди находятся в безопасности. Это требует сбалансированных действий», - отметил источник.

Эксперт напомнил, что свобода движения людей является одной из четырех базовых свобод Евросоюза. По этой причине Еврокомиссия пытается наладить эффективную координацию действий по временному ограничению свободы движения в пределах всего Евросоюза, чтобы такие мероприятия соответствовали имеющимся угрозам и действовали не дольше, чем это крайне необходимо.