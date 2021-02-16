ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси

Европейский Союз выступил с осуждением действий белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.

"Беларусь: эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет", - написал Стано в Twitter.

Как известно, во вторник у журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси проходят обыски.

Силовики пришли с обысками в офис "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, обыски проходят "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности".

Люди, у которых были проведены обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса. Пока известно о двух задержанных после обысков.