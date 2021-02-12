Не менее 17 человек были задержаны в Минске 11 февраля

В первый день Всебелорусского народного собрания в Минске были задержаны не менее 17 человек, такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Беларусы не смогли провести единый марш в минувший четверг, поскольку силовики с самого утра усиленно патрулировали анонсированные в сетях токи сбора. Тем не менее, гражданам удалось провести многочисленные локальные протесты. Безусловно, на активность влияют морозы.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в разных регионах Беларуси были отмечены репрессии и задержания активистов. Задержания, обыски, аресты прошли в Поставах, Жлобине, Ляховичах, Солигорске, Витебске, Новополоцке, Речице, Могилеве.