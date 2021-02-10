Суд в Швеции отклонил апелляцию Huawei на решение о запрете по сетям 5G

Административный суд Стокгольма отклонил апелляцию компании Huawei, которая обжаловала запрет Управления почты и телекоммуникаций Швеции (PTS), закрывающий для китайской компании шведский рынок в сфере оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Об этом судебная инстанция сообщила во вторник в пресс-релизе.

"Административный суд отклоняет иск Huawei о запрете условий в решении PTS о лицензии 5G", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Согласившись с аргументами PTS, административный суд принял линию ведомства и постановил считать его решение немедленно вступившим в силу, исходя из соображений национальной безопасности Швеции.

20 октября прошлого года в преддверии первых аукционов частот для сетей 5G, на которые были допущены компании Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom управление сообщило о разработке ряда требований к участникам с точки зрения национальной безопасности. Одним из условий участия в них стало полное отсутствие продуктов Huawei в разворачиваемых новых системах. Компания обжаловала это решение, а суд первой инстанции снял запрет на время рассмотрения апелляции.

В соответствии с новым законодательством, вступившим в силу 1 января 2020 года, рассмотрение заявлений на участие в тендере было проведено в консультации со шведскими вооруженными силами и полицией безопасности, чтобы гарантировать, что использование радиооборудования в этих диапазонах не причинит вреда безопасности Швеции.