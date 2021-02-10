Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу

Сенат США проголосовал во вторник за то, что процедура импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской конституции

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов. 44 проголосовали против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, однако шестеро проголосовали вместе с демократами.

Среди них сенатор от штата Юта Митт Ромни, который был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году. При этом, как пишут местные СМИ, данный факт не означает, что эти сенаторы впоследствии проголосуют за импичмент Трампа, для чего требуется 67 голосов, передает РБК.

На протяжении нескольких часов обвинители и адвокаты Трампа выступали с доводами за и против конституционности данного процесса. Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений.

Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и снова баллотироваться на пост главы государства.

Резолюция об импичменте была передана в сенат в конце января. До этого начало процедуры было одобрено в палате представителей. Поводом стало нападение сторонников бывшего главы государства на здание парламента. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.