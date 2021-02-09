Греция заявляет о начале третьей волны COVID-19

Министр здравоохранения Греции Вассилис Кикилиас заявил, что в стране началась третья волна коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Channels TV.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов ... показывает, что третья волна приходит и в нашу страну", - сказал Кикилиас перед экстренным заседанием кабинета министров о ситуации с COVID-19.

Первая волна коронавируса, как и во многих странах мира, произошла в Греции в марте прошлого года, вторая - осенью, что заставило правительство возобновить общенациональный режим ограничения.

По словам главы Минздрава, в большей части Афин 71 процент коек в отделениях интенсивной терапии, предназначенных для пациентов с COVID-19, сейчас заняты.

С начала пандемии коронавируса в Греции зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения, из них - 6 тысяч смертей.

Министр отметил, что со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.

Всего около 420 тыс. человек в 11-миллионной стране получили хотя бы одну дозу вакцины.

Ранее в пятницу Греция усилила карантин в некоторых регионах, включая Афины, чтобы остановить распространение коронавируса, после всплеска инфекций в последние дни.

По новым правилам, которые вступили в силу в субботу и будут действовать как минимум до 15 февраля, власть расширила на три часа ночной комендантский час в выходные в районах с большим количеством случаев инфекции. Начинается комендантский час в 18.00 вместо 21.00 в выходные.

Кроме того, правительство Греции продлило ограничения на внутренние и международные рейсы до 15 февраля и 22 февраля соответственно, чтобы сдержать распространение COVID-19.