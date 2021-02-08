МОК уверен, что ситуация в Беларуси стабилизируется через год

Международный олимпийский комитет (МОК) либо забыл и больше не замечает происходящие в Беларуси события, либо на 100% уверен в том, что через год ситуация в синеокой стабилизируется настолько, что никто и не вспомнит, что страной правит (правила) агрохунта.

Сегодня Национальный олимпийский комитет Беларуси получил от МОК официальное приглашение на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте НОК РБ, где для пущей убедительности опубликован и фотоскан приглашения.

Можно допустить и третье предположение, наиболее близкое к правде: МОК был вынужден отправить приглашение возглавляемому Лукашенко НОК по настоятельной просьбе принимающего Олимпиаду Китая.

Морально МОК, скорее всего, на стороне требующих новых честных выборов белорусов и, конечно же, поддерживает демократические устремления протестующих, как и выступает против насилия и беззакония. Но, как Китай умеет ставить в нужную позу международные организации типа МОК, ВОЗ, ООН и т. д., нам тоже хорошо известно.

Впрочем, до Олимпиады в Китае еще целый год: МОК сделал свой ход, теперь мяч на стороне мировой общественности.