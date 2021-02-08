Последнее обновление: 08.02.2021 13:04

США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека

Категории: США ООН

Госсекретарь CША Энтони Блинкен скоро объявит о возвращении страны в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Вашингтон стремится реформировать его, заявили в Госдепе.

Госсекретарь CША Энтони Блинкен в понедельник, 8 февраля, объявит о возвращении страны в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Об этом информагентству AP сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов. В Вашингтоне считают возвращение в Совет наиболее эффективным способом для его реформы и развития, добавил он.

"Мы знаем, что Совет обладает потенциалом для превращения в важную площадку для борьбы с тиранией и несправедливостью в мире", - отметил сотрудник Госдепа. По его словам, США рассчитывают своим присутствием способствовать реализации этого потенциала, передаёт DW.

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