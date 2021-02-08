Шеф дипломатии ЕС признал провал своей встречи с Лавровым и обещает последствия

По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной, и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга. Об этом говорится блоге Борреля по результатам встречи.

По его словам, визит имел целью проверить, заинтересовано ли российское правительство устранить разногласия и изменить негативную тенденцию в отношениях с ЕС, пишет "Европейская правда".

"Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление. В том числе, я считаю, с российской стратегической точки зрения "- написал Боррель.

Он рассказал, что порой разговор с главой МИД Сергеем Лавровым достигал высокого уровня напряженности, особенно когда речь шла о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального.

"Я планировал эту поездку, чтобы передать позиции ЕС и подчеркнуть наши основные обеспокоенности, а также проверить, можем ли мы в некоторых сферах, где наши интересы сходятся, попробовать сотрудничать и начать формировать определенное доверие. К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным утверждениям, что они не выполняли свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я попросил министра Лаврова отменить это решение, но безрезультатно", - отметил дипломат.

По его словам, он вернулся в Брюссель с глубокими беспокойствами о перспективах развития российского общества и геостратегического выбора России.

"Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, присланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются. Кажется, Россия постепенно отключается от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу ", - заявил Боррель.

По его словам, результаты визита будут обсуждаться с министром иностранных дел ЕС.

"Как всегда, следующие шаги будут решать государства-члены и так, они могут включать санкции. И мы также имеем еще один инструмент в этом отношении благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в отношении прав человека ", - добавил он.

Между тем депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщила газета Postimees.

Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил позже до понедельника дать знать, хотят ли они подписаться под письмом.

"В настоящее время у нас уже более 20 сторонников, включая очень важных людей", - сказал Террас в воскресенье вечером.