Британские власти задумались о формировании союза по вопросу введения пограничных углеродных сборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы во время председательства Лондона в G7 попытаться сформировать союз по вопросу введения пограничных углеродных сборов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В этом году Великобритания будет принимать саммит "большой семерки" и Конференцию ООН по изменению климата. Джонсон ранее заявлял, что намерен уделять приоритетное внимание сокращению выбросов парниковых газов.

Глава британского правительства намерен расширить политику "цены на углерод" в стране - платы за выбросы углекислого газа с учетом вреда от них. Кроме того, по словам источников агентства, он хочет привлечь государства G7 к обсуждению так называемых пограничных налоговых корректировок - дополнительных пошлин на товары из стран с менее жестким законодательством по борьбе с изменением климата.

Идея состоит в том, чтобы защитить производителей в странах с более высокой тарификацией выбросов СО2 и вместе с тем подтолкнуть другие регионы к принятию аналогичных мер для борьбы с изменением климата, отмечает Bloomberg. Однако подобные инициативы могут вызвать разногласия. Например, десять лет назад Евросоюз был вынужден отказаться от плана включения международной авиации в свой "углеродный рынок", поскольку это вызвало возмущение и угрозы ответных мер со стороны ряда государств, включая Бразилию, США, Россию и Китай.

Председательство Великобритании в G7 только началось, и предложения Джонсона еще не согласованы. По всей вероятности, может быть достигнута принципиальная договоренность, нежели соглашение, имеющее обязательную силу, сказал один из собеседников агентства. Представитель британского правительства отказался предоставить комментарии.