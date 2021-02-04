В Канаде признали террористическим «Русское имперское движение»

В Канаде власти расширили список организаций, считающихся террористическими, включив в него радикально правые организации The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base и созданную в России структуру «Русское имперское движение».

Наравне с этими ультраправыми организациями в список также были внесены несколько структурных подразделений исламистских террористических группировок — «Исламского государства» и «Аль-Каиды», передает РБК.

В сообщении не уточняется, в связи с чем в список было внесено «Русское имперское движение», однако издание GlobalNews утверждает, что его «военизированное крыло» участвовало в конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии.

В июне 2020 года СМИ связывали РИД с центрами по боевой подготовке, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, эти центры посещали и приезжавшие из Германии сторонники неонацистских организаций.

Русское имперское движение было основано в 2005 году активистами Всероссийской партии монархического центра. Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге. На сайте РИД она названа русской православной национально-патриотической и монархической организацией, а ее основными задачами являются защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.