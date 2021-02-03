Байден отменил решение Трампа о выводе войск из Германии

Новая администрация США приостановила принятое в прошлом году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, "предварительно запланированный" вывод американских войск из ФРГ, "который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен". "Новая администрация спокойно сообщила нам о необходимости провести тщательную проверку - от начальной до конечной стадии" - <...> и после этого мы вернемся на исходные позиции, - отметил генерал. - И цель этого - всесторонне изучить все варианты, от А до Я, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов".

Как подчеркнул Уолтерс, американский министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра" решения предыдущей американской администрации. "В конечном итоге он вместе с президентом США [Джо Байденом] примет решение", - подчеркнул глава ЮКОМ. Он отказался комментировать возможные сроки завершения пересмотра решения о выводе войск и добавил, что руководству Пентагона необходимо время для этого, передаёт ТАСС.

Экс-министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля 2020 года о выводе из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. Планировалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня 45-й президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.