В Мьянме произошел военный переворот

Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год.

Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее заявление транслировалось по армейскому телеканалу, передает ТАСС.

По его данным, военные информировали, что заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого они объявили исполняющим обязанности президента страны. Они также сообщили, что власть в стране будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.

«Президент Мьянмы Вин Мьин, государственный советник страны Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) были задержаны военными в понедельник ранним утром», - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя НЛД.

Отмечается, что по поступающим из страны сведениям, пропал сигнал национального телевидения Мьянмы. Помимо этого, прервана связь столицы страны Нейпьидо с внешним миром.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Мьянме прошли всеобщие выборы. Убедительную победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию». Однако военные заявили, что считают выборы сфальсифицированными.