В Беларуси с 1 февраля повышается размер бюджета прожиточного минимума

В Беларуси с 1 февраля по 30 апреля 2021 года устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в расчете на месяц.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 22 января 2021 года №5 БПМ в среднем на душу населения устанавливается в размере 262,87 рубля (в настоящее время - 258,11 рубля).

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам составят: трудоспособное население - 290,71 рубля (сейчас - 285,68 рубля), пенсионеры - 199,17 рубля (195,15), студенты - 252,94 рубля (248,06), дети в возрасте до трех лет - 168,46 рубля (165,18), дети от 3 до 6 лет - 232,93 рубля (228,85), дети от 6 до 18 лет - 283,65 рубля (278,16).

Повышение БПМ приведет к изменению сумм надбавок и повышений, социальных выплат, исчисляемых от размера БПМ.