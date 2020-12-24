Средняя зарплата в Беларуси в ноябре выросла на 15,5 рублей

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре этого года выросла на 15,5 рублей и составила 1300,5 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

В октябре средняя заработная плата работников составила 1285 рублей, в сентябре - 1264,5 рубля.

В ноябре топовые зарплаты зафиксированы у работников таких сфер как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 5601,6 рубля, деятельность воздушного транспорта - 2394,4 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2286,9 рубля.

Меньше всех платят работникам парикмахерских и салонов красоты - 588,7 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 701,7 рубля, работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры - 717,6 рубля.