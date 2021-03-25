Средняя зарплата в Беларуси в долларах скатилась на уровень 2011 года

В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в феврале 2021 г. составила 1277,1 рубля.

К январю зарплата снизилась на 12,9 рубля, к декабрю 2020 года просела на 197,5 рубля, сообщил Белстат.

В долларовом эквиваленте зарплата находится ниже уровня накануне зарплаты накануне трехкратной девальвации белорусского рубля в 2011 году.

В Минске средняя зарплата в феврале составила 1850,8 рубля (+5,5% к февралю 2020 года); Минской области - 1247,6 рубля (+3,3%), Гомельской - 1127,7 рубля (+4,3%), Гродненской - 1079,4 рубля (+4%), Брестской - 1075,9 (+2,6%), Витебской - 1068 (+4%), Могилевской - 1037,6 рубля (+3,5%).

Лидерами по уровню зарплат остаются информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 5907,2 рубля; вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2728,3 рубля; деятельность воздушного транспорта - 2173,3 рубля; производство кокса и продуктов нефтепереработки - 2143,2 рубля.

Самые маленькие зарплаты у работников парикмахерских и салонов красоты - 558,9 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 705,7 рубля, работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры - 719,4 рубля.

Данные по уровню зарплаты приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплаты работника).