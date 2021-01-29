В мире число заражений коронавирусом превысило 100,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 100859386 (+572614 за сутки) по данным Worldometer на 10:55 27 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2167623 (+18127) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25793313 (-28489) человек, из них 110283 (+28) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 72896027 (+582402) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26011222 (+148265) случаями заражения, Индия – 10690279 (+12569), Бразилия – 8936590 (+63626), Россия – 3756931 (+18241) и Великобритания – 3689746 (+20089). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 148265, Бразилия – 63626, Испания – 36435, Франция – 22086, Великобритания – 20089. Беларусь (847) – на 57 (-16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 435452, Бразилия – 218918, Индия – 153751, Мексика – 150273 и Великобритания – 100162. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4045, Великобритания – 1631, Бразилия – 1206, Германия – 988, Южная Африка – 680. Беларусь – на 74 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 239482 случая заражения коронавирусом и 1668 смертей.