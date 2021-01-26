Россия депортировала беларуса, работающего юристом в фонде Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось сообщил, что 24 января неизвестные в штатском вывезли его с мешком на голове к границе Беларуси.

Видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Штаб Навального».

Лось — гражданин Беларуси. Его задержали в Москве 21 января, речь шла о вопросах миграционного законодательства. На следующий день Лося арестовали на трое суток по делу о неповиновении полицейскому. Юристу ФБК также выдали уведомление о том, что он должен покинуть Россию до 25 января, передает РБК.

По словам Лося, после окончания срока ареста его задержали «неизвестные в штатском». «Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь», — сказал он.

После полуночи, к моменту, когда заканчивался срок, в который Лось должен был покинуть Россию, юристу якобы сообщили, что он нарушил этот срок и теперь депортирован и не сможет вернуться в Россию в течение пяти лет.

После пересечения границы Беларуси Лося, по его словам, встретили сотрудники милиции, которые сопроводили юриста до Национального аэропорта «Минск». «Сейчас я нахожусь в безопасном месте», — сообщил он, не уточнив, где именно.

Позже стало известно, что белорусские власти позволили Лосю вылететь за границу.