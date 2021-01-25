Гражданка Швейцарии голодает в СИЗО КГБ РБ

Приговоренная к 2,5 годам ограничения свободы гражданка Швейцарии Наталья Херше объявила голодовку в СИЗО КГБ.

Об этом сообщила Александра Слуцкая со ссылкой на адвоката своей матери Юлии Слуцкой, задержанной по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

По словам Александры, сегодня адвокат посетил Юлию Слуцкую в СИЗО. Юлия сообщила защитнику, что в ее камеру перевели гражданку Швейцарии Наталью Херше, передает БелаПАН.

«Она (Херше) голодает сейчас, поэтому всем в камере приходится несладко: по нескольку раз в день проводят шмоны, выгоняют всех в карцер, все обыскивают, вытряхивают, переворачивают», — сообщила Александра.

Александра также сообщила, что в квартире Юлии Слуцкой арестовано имущество.

«Меня вызвали в квартиру матери и выдали постановление еще от 28 декабря 2020 года о наложении ареста на ее имущество. Однако в ходе осмотра ценных предметов и вещей в квартире не обнаружено. Ничего не арестовали, и на ответственное хранение ничего не передавалось, написано в протоколе описи арестованного имущества», — рассказал Александра.