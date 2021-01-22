Беларусь «не рухнет на колени», несмотря на негативные факторы - Лукашенко

В условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении республика все равно «не рухнет на колени». Об этом заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

«Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика, очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. <...> Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, год начинается в ситуации неопределенности.

«И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого», - сказал пенсионер.