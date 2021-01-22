Путин предложил разрешить старикам править «вечно»

Российская система госуправления делает новый уверенный шаг в сторону геронтократии в стиле позднего СССР.

Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности президент, смогут работать на своем посту без возрастных ограничений. Такой законопроект в пятницу в Государственную Думу внес президент Владимир Путин, пишет finanz.ru.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. В отдельных случаях для высших должностных лиц эта планка может быть повышена до 70 лет.

Законопроект Путина предлагает возрастной ценз снять.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», - говорится в пояснительной записке к документу.