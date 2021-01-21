Премьер Монголии ушел в отставку после протестов

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке после протестов, которые начались из-за транспортировки роженицы, зараженной COVID-19, без теплой одежды.

Об этом сообщает агентство «Монцамэ», передает РБК.

«Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслушающим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра», — сказал он.

Ранее об уходе в отставку объявили также вице-премьер, глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар и глава Минздрава Тогтмолын Мунхсайхан.

19 января в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как женщину и ребенка, родившегося несколько часов назад, переводят из роддома в инфекционную больницу без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Роженицу решили перевести в другое медучреждение из-за обнаруженного у нее коронавируса. Видео вызвало общественный резонанс. После этого в центре Улан-Батора прошла акция протеста.