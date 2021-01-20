В Пекине введен частичный локдаун из-за вспышки коронавируса

Власти Китая ввели частичный локдаун в Пекине из-за вспышки коронавируса после того, как в столице были зафиксированы 7 новых случаев заражения, включая 6 в районе Даксинг.

Местные власти сразу запретили 1,6 млн человек выезжать из района, пока они не получат специальное разрешение и не сдадут отрицательный ПЦР-тест за последние три дня, передает AFP.

Также в районе запрещены собрания более чем 50 человек, а проведение свадебных церемоний рекомендовано отложить.

Всего 20 января в Китае были обнаружены 103 новых случая заражения.