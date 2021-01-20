Последнее обновление: 20.01.2021 10:30

В Калифорнии обнаружен новый вариант коронавируса

В Калифорнии обнаружили новую мутацию коронавируса, которой присвоили название CAL.20C, сообщает во вторник, 19 января, газета The New York Times.

Исследователи предполагают, что новый вариант коронавируса появился в июле, но до ноября встречался относительно редко, а затем стал стремительно распространяться.

Согласно новому исследованию, именно мутация CAL.20C была выявлена более чем в половине образцов вирусного генома, собранного в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января. Ученые обнаружили этот вариант, исследуя "британский" вариант коронавируса.

"У нас была собственная проблема, которая не перебралась к нам из Европы. Эта мутация действительно появилась здесь, и за время праздников у нее было был шанс начать стремительно распространяться", - заявила Жасмин Палмер, научная сотрудница одного из медицинских центров Лос-Анджелеса, работавшая над исследованием, передает DW.

Пока нет доказательств, что CAL.20C более смертоносен, чем другие варианты коронавируса. Кроме того, ученым необходимо провести больше исследований, чтобы определить, распространяется ли он быстрее других мутаций коронавируса. Однако некоторые американские эксперты указывают, что CAL.20C, вероятно, играет большую роль в росте количества заболевших в Южной Калифорнии.

Штат Калифорния с большим отрывом лидирует в США по количеству случаев заражения коронавирусом. Инфицирование SARS-CoV-2 выявлено более чем у 3 млн человек, 34 тысяч человек скончались от последствий COVID-19. Более 1,3 млн жителей штата выздоровели.

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