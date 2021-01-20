Трамп намерен создать Патриотическую партию

Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого заканчивается 20 января, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает РБК.

Трамп хотел бы назвать объединение Патриотической партией, сообщили собеседники издания.

По информации газеты, в последние дни у президента США появились разногласия с однопартийцами, в частности с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Накануне он обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января. Белый дом отказался от комментариев WSJ.

Пока не ясно, насколько решительно Трамп настроен на создание новой партии, которая потребует значительных затрат времени и ресурсов, отметила WSJ. Газета пишет, что у покидающего свой пост президента немало сторонников и часть из них не были вовлечены в политику Республиканской партии до того, как Трамп пришел к власти в 2016 году.

«Третьи» партии (относительно крупные политические объединения помимо Республиканской и Демократической) обычно не получают достаточной поддержки, чтобы играть важную роль в выборах, указывает газета. WSJ отмечает, что любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с сопротивлением со стороны республиканцев.

Макконнел 19 января заявил, что ответственность за нападение на Капитолий лежит именно на действующем президенте США: «Толпу кормили ложью. Их [протестующих] спровоцировали президент и другие влиятельные люди».

6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, конгрессмены должны были утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, власти возбудили десятки дел о внутреннем терроризме, сотни участников штурма были задержаны. Позже глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство в преддверии инаугурации Байдена фиксирует в интернете значительное количество угроз безопасности, в том числе призывы к вооруженным протестам.

Трамп ранее говорил, что считает «абсолютно уместной» свою речь, после которой его сторонники штурмовали Капитолий. Действия палаты представителей, объявившей ему импичмент, действующий президент назвал «абсолютно нелепыми», заявив, что речь идет о «продолжении крупнейшей в политической истории охоты на ведьм». При этом он подчеркивал, что осуждает насилие.

19 января Трамп выступил с последней речью в качестве главы государства. Подводя итоги четырех лет пребывания у власти, он заявил, что считает себя первым президентом США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн», и что ему удалось восстановить лидерство Соединенных Штатов на мировой арене.