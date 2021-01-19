Экспертиза подтвердила подлинность аудиозаписи об устранении оппонентов Лукашенко

Расположенная в Санкт-Петербурге автономная некоммерческая организация «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» провела исследование аудиозаписи, на которой обсуждались планы по физическому устранению оппонентов Лукашенко, уехавших в Германию, а также убийство Павла Шеремета.

Исследование аудиозаписи и публичных видео архивов трансляций белорусского ТВ подтвердило, что на голос на аудиозаписи действительно принадлежит экс-главе КГБ Вадиму Зайцеву.

Экспертизу заказал телеканал «Настоящее Время».