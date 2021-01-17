Саммит G7 пройдет в июне при личном участии лидеров

Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня саммит G7 при личном участии лидеров государств.

С таким заявлением выступил в субботу, 16 января, британский премьер-министр Борис Джонсон.

Таким образом впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. Ранее этому мешала пандемия. Как ожидается, форум пройдет в местечке Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии, передает DW.

Саммит должен посетить Джо Байден, который к тому времени уже около полугода будет занимать пост президента США. Кроме того, встреча "семерки" станет последней в этом формате для Ангелы Меркель в должности канцлера ФРГ.

В заявлении британский премьер Джонсон уже отметил, что намерен использовать председательство Лондона, которое тот получил по ротации, чтобы способствовать глобальным процессам восстановления после пандемии. "Коронавирус, несомненно, - это самая разрушительная сила из виденных последними поколениями и величайшее из испытаний для современного миропорядка", - полагает глава британского правительства. Он добавил, что в процессе восстановления предстоит задействовать "дух открытости, чтобы создать лучшее будущее".

В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи. В "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2020 году встреча G7 должна была проходить в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, однако из-за пандемии ее сначала перенесли на осень, а потом Дональд Трамп и вовсе отказался от мероприятия. Годом ранее оно состоялось во французском Биаррице.