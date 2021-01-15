Последнее обновление: 15.01.2021 17:19

Тихановская: Президент IIHF запутался в показаниях

Глава IIHF не контактировал и не присылал каких-либо предложений команде Светлана Тихановской на счет возможного диалога между представителя оппозиции и режима Лукашенко.

«Господин Фазель, вероятно, запутался в показаниях: ни у меня, ни у моей команды не было встречи с ним. Зато мы точно знаем, что он встречался и обнимался с Лукашенко и Басковым, который подозревается в убийстве Романа Бондаренко. Моя позиция остаётся неизменной: проводить Чемпионат мира в стране, из которой замглавы МВД приказывает сделать лагерь, бесчеловечно», - заявила Тихановская.

Она сообщила, что уже направила «в МИДы разных стран с призывом выступить против ЧМ в Минске, пока не вышли на свободу все политзаключенные, не закончились задержания и пока не проведены свободные, честные выборы»

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