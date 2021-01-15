Глава МИД ФРГ призвал не проводить ЧМ по хоккею в Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) не проводить в Беларуси чемпионат мира 2021 года в связи с нарушениями прав человека в этой стране.

"Тот, кто серьезно воспринимает призывы к солидарности с Беларусью, не может всерьез настаивать на проведении чемпионата", - заявил Мас в интервью газетам медиагруппы Mediengruppe, опубликованном в четверг, 14 января, передает DW.

Если чемпионат мира по хоккею в Беларуси состоится, то это станет "самым большим пиар-подарком для Лукашенко и неприятным сигналом демонстрантам", отметил глава германской дипломатии. Он выразил надежду на то, что организаторы ЧМ это понимают, так как речь идет "не о политическом расчете, а о позиции".

Мас напомнил, что в последние месяцы "весь мир восхищался мужеством" сотен тысяч жителей Беларуси, которые вышли на улицы, чтобы "требовать от властей то, что для нас является само собой разумеющимся: свобода, правовое государство, права человека". Но вместо того, чтобы согласиться на диалог, Лукашенко "реагирует жестокими репрессиями и насилием", продолжил министр.

На 25-26 января запланировано заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором может быть принято решение о переносе ЧМ, запланированного на 21 мая - 6 июня. Ранее уже несколько стран заявили о возможном бойкоте турнира, если он пройдет в Беларуси. Президент IIHF Рене Фазель настаивает на его проведении, 11 января он встретился с Лукашенко в Минске.