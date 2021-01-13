«Делегаты» ВНС могут поднять вопрос о признании БЧБ-флага фашистским

«Делегаты» всебелорусской народной сходки могут поднять вопрос о признании БЧБ-символики фашистской.

Такое мнение в эфире Еврорадио высказала Депутат Мингорсовета Ольга Тесакова, которой наряду с коллегой по Мингорсовету Павлом Бочарниковым не хватило мест на «народной сходке».

«Запретить её, вплоть до уголовной ответственности за её использование», - предположила Тесакова.

Всебелорусское народное собрание не является законодательным органом, его резолюция несёт рекомендательный характер. Но о решении могут начать говорить, как о «воле большинства», которая станет основой для окончательного решения БЧБ-вопроса.

«Другой момент — как это могут обернуть: «Это мнение большинства, и, чтобы не проводить референдум, мы, пользуясь случаем, проведём этот законопроект»», — рассуждает Ольга Тесакова.

Ранее Лукашенко объявил, что парламент “в ближайшее время” рассмотрит проект закона “О недопустимости героизации нацизма”. О том, что национальный белорусский флаг из красной и белых полос, — нацистский и коллаборационистский, упорно твердит государственная пропаганда.

В начале декабря в эфире ОНТ депутат палаты представителей Лилия Ананич заявила, что подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма планируется к весенней сессии парламента.