Глава IIHF прилетел в Минск обсуждать свою репутацию

В Минск прилетел президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который в настоящий момент проводит встречу с Лукашенко.

Господин Фазель сделал то, о чем говорил накануне – для решения вопроса о проведении/переносе из Беларуси чемпионата мира по хоккею в мае 2021 года он хотел лично встретиться в Лукашенко. И это обязательное условие личной встречи (никакого онлайна) не добавляет очков в копилку главы IIHF

"Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости", - заявил Лукашенко, открывая встречу.

Рене Фазель уже допустил в 2014 году проведение в Беларуси ЧМ по хоккею, и тогда его не смутили наличие политзаключенных в белорусских тюрьмах, аресты протестующих и насилие со стороны силовиков. В 2021 году складывается похожая ситуация, только политзаключенных в десятки раз больше, а масштаб протестов и насилия уже давно вышел на другой уровень.

Но, Фазель пока думает. В этот раз ситуация усугубляется коронавирусом и многочисленными призывами со стороны европейских стран, политиков и чиновников, но президент IIHF находит возможность прилететь в Минск.

Латвия, принимающая ЧМ-21 наряду с Беларусью, запретила въезд в страну руководителю хоккейной федерации Беларуси Баскову, в руководстве самой федерации уже де-факто существует раскол, но Фазель радостно жмет Лукашенко руку при встрече и обнимается с пенсионером.

Глава IIHF ведет себя как человек, который уже получил полностью или частично бонус/вознаграждение/откат чеканной монетой и уже потратил полученные деньги. И теперь ему нужны не гарантии Лукашенко, а решение дилеммы – как быть с баблом и насколько это бабло перекрывает возможный политический ущерб IIHF и руководству в случае проведения чемпионата в Минске.

Это не обвинение и не утверждение, а всего лишь мнение, основанное на поведении человека, перед которым проблему ЧМ-21 поставили не вчера и не месяц назад. За 3-4 месяца можно было определиться и с пониманием сути событий в Беларуси, и найти иную площадку для проведения мероприятия. Но Фазель этого не сделал. Он тянул время, а теперь еще и прилетел в Минск.

Если спустя годы выяснится, что глава IIHF получил мзду от властей РБ в виде счета в одном из арабских банков или счет переводом в биткоинах, или фазендой, записанной на имя 120-летней гражданки Беларуси, проживающей на Марсе, это никого не удивит.

Если сегодняшняя встреча Фазеля и Лукашенко закончится тем, что IIHF объявит о невозможности проведения хоккейного состязания в Беларуси, репутации президента IIHF это уже не поможет. Сегодняшней встречи просто не должно было быть в принципе. Но раз уж Фазель все же прикатил в Минск, то, следуя логике событий в синеокой, после встречи с Лукашенко ему следует посетить СИЗО КГБ для встречи с политзаключенными, чтобы услышать их, ничего не меняющее мнение о возможности хоккейного чемпионата в Беларуси, ну просто ради диалога и в качества жеста доброй воли…