Тихановская: Обсуждается бойкот ЧМ по хоккею в случае его проведения в Минске

Страны Европы активно обсуждают бойкот или перенос из Минска ЧМ по хоккею 2021 года, который должен пройти в мае в Латвии и Беларуси.

В поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США, и другие, сообщает пресс-служба Тихановской.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнёров в этом», – заявила Тихановская.