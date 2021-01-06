Последнее обновление: 06.01.2021 18:01

Макар: Взрыв в минском метро произошел в полу

Бывший боец антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар в эфире «Еврорадио» заявил, что расстрелянные за взрыв в метро 11 апреля 2011 года Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов никакого отношения к взрыву не имели.

«…у меня есть информация (о взрыве – ред.), я ее уже говорил раньше. Позже я опубликую более доступную информацию, и будут кое-какие показания. Но, единственное, что я хочу заявить — это то, что позиционировался взрыв, именно вот эта поставленная сумка, но сам взрыв был непосредственно в полу», - сказал Макар.

На вопрос «То есть получается, что сумка здесь ни при чем?», Макар ответил: «Нет, абсолютно. Взрыв был именно в полу. В метро, в полу...».

«Таким образом, и те люди, которые были за это наказаны смертью — также ни при чем?» - «Да, я об этом уже говорил».

Макар также сказал, что расстрелянных возили на инструктаж в КГБ, где им объясняли, как работает взрывчатка и как происходит взрыв.

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