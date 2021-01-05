Лукашенко: Я не хочу, чтобы меньшинство по воскресеньям мешало жить остальным

Лукашенко продолжает настаивать на том, что получил большинство голосов на прошедших выборах в августе 2020 года, что все жители страны являются его крепостными (рабами) и обязаны делать только то, чего хочет правитель: прекращения акций протеста.

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало", - сказал пенсионер, продолжив этот тезис фразой «И я не хочу, чтобы даже в воскресенья они ходили по улицам и мешали жить другим. Поэтому пора это заканчивать».

«Если кто-то услышал и поймет, что мы должны просто … приходить работать (ред. – ходить на работу), развивать производство и думать не о себе, а о своих детях, где они будут работать, пожалуйста, МЫ готовы с вами работать», – напомнил Лукашенко жизненный цикл обычного беларуса.

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали», - добавил он.

Далее, Лукашенко произнес короткую мантру, которую он, вполне возможно, каждый день по нескольку раз повторяет чиновникам, правоохранителям и своим подчиненным.

«Другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому", - посетовал вполне адекватно рассуждает Лукашенко.

Читать это следует так: «другого куска земли для безграничного правления у нас не будет. И не забывайте, мы вот это вот мгновение важнейшее, мы можем потерять все: власть, деньги, международное влияние. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому. Ростовская область окажется не самым худшим вариантом».

Лукашенко также сегодня протестировал сыроватых тезисов, которые должны убеждать паству в его безапелляционной победе на выборах:

«Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь… большая». – Если Минск «против», то якобы вся остальная страна «за».

«Да, вы (молодежь) будущее. Мы уйдем. Но выборы - это же когда и у молодого человека, 18 и старше, и у старика - бюллетени одинаковые". – Если молодежь «против», то якобы пенсионеры «за».