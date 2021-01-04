Последнее обновление: 04.01.2021 18:49

США оставят в Персидском заливе авианосец USS Nimitz из-за угроз Ирана

Категории: США Иран

США решили пока не выводить свой авианосец USS Nimitz из Персидского залива, что обусловлено "недавними угрозами иранских лидеров в адрес президента Дональда Трампа и других официальных лиц".

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер в воскресенье, 3 января. По его словам, корабль останется на посту в зоне Центрального командования ВС США. "Никому не следует сомневаться в решительности" Вашингтона, добавил Миллер. В Пентагоне не уточнили, о каких именно угрозах Тегерана идет речь.

Авианосец патрулирует воды Персидского залива с конца ноября 2020 года, однако 31 декабря и.о. главы американского Минобороны распорядился отправить его на родину после почти 10-месячного плавания, передает DW.

Заявление Минобороны Соединенных Штатов вышло в годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате совершенного по указанию президента США удара американской авиации по аэропорту Багдада. КСИР в ответ нанес ракетные удары по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в Ираке, где размещены американские войска. Ухудшение отношений Вашингтона и Тегерана привело к обострению ситуации в регионе.

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