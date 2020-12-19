Латушко предлагает членам избирательных комиссий раскрыть правду о фальсификациях

Доказательства фальсификации итогов президентских выборов переносятся на проект «Единая книга регистрации преступлений» и постепенно обрабатываются юристами для создания материалов проверки, необходимых для подачи дел в суд.

«Фальсификации на президентских выборах в августе-2020 стали катализатором масштабного народного недовольства. Более 40 000 членов избирательных комиссий приняли участие в этом организованном преступлении. Кто-то пошел на него осознанно, кто-то по идеологическим мотивам, кто-то под давлением и страхом. Однако, вне зависимости от мотива, это все равно преступление», - заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Нет сомнений, что все виновные понесут наказание в зависимости от степени тяжести и личной роли в преступлении, но также и с учетом смягчающих обстоятельств за сотрудничество с правосудием, согласно статье 63 УК РБ. За нарушение избирательного законодательства предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. От штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет», - напомнил он.

«20 декабря на платформе ЕКРП будет опубликован первый список открытых материалов проверки, включая имена членов УИК, не явившихся для сотрудничества с правосудием. Если вы, ваши близкие или коллеги желаете смягчить последующее неминуемое наказание - окажите содействие правосудию и оформите заявление на сайте ekrp.org», - проинформировал Латушко.