Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Вслед за Евросоюзом Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний.

Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Казначейства Ее Величества.

Британское дополнение к санкционному списку воспроизводит аналогичный документ ЕС, опубликованный 17 декабря.

Всего черный список насчитывает уже 88 человек и семь юридических лиц. Санкции были ведены из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста. Штрафные меры наложены также на Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их возможные активы на территории Великобритании и ЕС подлежат заморозке.